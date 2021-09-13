В Удмуртии стартовала акция "Сохраним лес"

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Волонтеры в первый день всероссийской акции "Сохраним лес" высадили около 10 тыс. сеянцев ели в Завьяловском районе Удмуртии. Всего за осень планируется высадить более 800 тыс. сеянцев хвойных пород, сообщает в понедельник пресс-служба регионального министерства природных ресурсов.

"Сегодня в Завьяловском районе дан старт Всероссийской акции "Сохраним лес". На территории Заречного участкового лесничества на площади 2,6 га было высажено порядка 10 тысяч сеянцев ели. Всего на посадке приняли участие более 100 человек", - говорится в сообщении.

Уточняется, что осенью 2021 года в Удмуртии планируется высадить более 800 тыс. хвойных пород на площади более 200 га. Всего в регионе было высажено около 21 млн сеянцев на общей площади 5,4 тыс. га. Посадки сеянцев призваны компенсировать ущерб от лесных пожаров. По данным Минприроды региона, в республике ликвидировано 118 лесных и 32 полевых пожара на общей площади 168 га.

Впервые всероссийская акция "Сохраним лес" была проведена в 2019 году. Она реализуется в рамках национального проекта "Экология". За два года ее участники высадили более 82 млн деревьев. Организаторами акции выступают Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Федеральное агентство лесного хозяйства, а также АНО "Национальные приоритеты" и АНО "Сад памяти".