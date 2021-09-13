Ресурсный центр поддержки добровольчества начал работу в Старой Руссе

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 13 сентября. /ТАСС/. Ресурсный центр поддержки добровольчества "ПроДобро" открылся в Старой Руссе. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба правительства Новгородской области.

"Муниципальный ресурсный центр поддержки добровольчества создан на базе старорусского Центра детского творчества в рамках проекта "Социальная активность" национального проекта "Образование". В этом году общий объем финансирования на развитие центра составил почти два миллиона рублей, федеральные средства - 1,7 млн",- говорится в сообщении.

На базе центра будут оказывать поддержку добровольческим организациям. Волонтеры получат возможность участвовать в национальных и международных мероприятиях, форумах и образовательных программах.

На встрече с волонтерами губернатор Андрей Никитин также обсудил вопрос учреждения областного Дня памяти ветеранов боевых действий.

"Я попрошу наших коллег - избранных депутатов областной Думы нового созыва и коллег из министерства спорта и молодежной политики такую инициативу рассмотреть. Просьба - проработать закон, чтобы это была не просто формальная дата, а чтобы мы могли проводить мероприятия, чтобы это действительно был памятный день и в Великом Новгороде, и в каждом районе", - сказал он. Присутствовавшие на встрече депутаты, общественники и волонтеры эту идею поддержали.