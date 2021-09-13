Штат Баия в Бразилии будет требовать паспорта вакцинации в общественных местах

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 13 сентября. /ТАСС/. Власти северо-восточного бразильского штата Баия введут систему цифровых паспортов вакцинации от коронавируса для посещения общественных мест. Об этом сообщил в понедельник в Twitter губернатор региона Руй Коста.

"Мы начнем требовать так называемый паспорт вакцинации для доступа в общественные места. Это до сих пор не было сделано только потому, что вторым компонентом вакцины еще не привиты те, кому младше 40 лет", - написал он, отметив, что власти намерены ускорить темпы прививочной кампании и постепенно отказаться от введенных в связи с пандемией ограничений. Глава региона не сообщил, когда начнет действовать система таких пропусков, подчеркнув, что к снятию ограничений необходимо подходить "со всей осторожностью".

В августе с инициативой о введении QR-кодов для допуска в общественные места выступили власти Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро.

Вакцинация в Бразилии началась 18 января. К настоящему моменту Минздрав распределил почти 259,4 млн доз разрешенных к применению в стране препаратов британско-шведской компании AstraZeneca, американской фирмы Pfizer и ее германского партнера BioNTech, компании Janssen, принадлежащей американской корпорации Johnson & Johnson, и китайской Sinovac Biotech. Согласно официальной статистике ведомства, полностью привиты от коронавируса почти 72,8 млн жителей, свыше 137,7 млн человек сделали одну из двух необходимых прививок.

Первый случай заражения коронавирусом в республике был подтвержден 26 февраля прошлого года. Бразилия занимает третье место в мире после США и Индии по числу инфицированных (почти 21 млн человек). По числу летальных исходов (более 586 тыс.) она уступает только Соединенным Штатам.