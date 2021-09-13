Стратегию развития КБГУ разработали в пяти приоритетных направлениях

НАЛЬЧИК, 13 сентября. /ТАСС/. Кабардино-Балкарский госуниверситет (КБГУ) представит стратегию своего развития, включающую адитивные технологии, решение проблем водного баланса, безработицы и подготовки необходимых для экономики кадров в Министерстве науки и высшего образования. По результатам вуз рассчитывает получить поддержку в рамках программы "Приоритет-2030", сообщила в понедельник ТАСС и.о. проректора по научно-исследовательской работе КБГУ Светлана Хаширова.

"На 17 сентября запланирована презентация стратегии развития нашего университета на заседании комиссии Министерства науки и высшего образования РФ в рамках программы поддержки вузов "Приоритет-2030". Мы претендуем на получение специальной части гранта "территориальное лидерство", - сказала Хаширова.

Программа развития КБГУ на ближайшее десятилетие охватывает решение современных прорывных задач и включает пять стратегических проектов, которые будут выполнены в консорциуме с органами региональной власти, ведущими вузами и научно-исследовательскими институтами страны, зарубежными научно-производственными концернами. Стратегические проекты посвящены развитию в стране аддитивных технологий, формированию нового облика санаторно-курортного комплекса макрорегиона. Кроме того, вуз намерен обратить внимание на интеграцию макрорегиона и страны в глобальный рынок питьевой воды, решению проблем безработицы в регионе посредством развития системы непрерывного образования.

Ожидается, что культурный прорыв вузу обеспечит проект "Эрмитаж - Кавказ", который является первым в России центром Государственного Эрмитажа, создаваемым на базе вуза. "Не останутся без внимания и вопросы карбонового следа. В рамках уникальной инициативы будет создан региональный инкубатор цифровых технологий управления углеродным следом для растениеводства Северного Кавказа", - отметила Хаширова.

Университет планирует усилить свою роль в реализации мероприятий нацпроектов в регионе и опирается на цели госполитики в отношении приоритетной геостратегической территории Северного Кавказа. "Достижение таких амбициозных целей возможно через включение в программу "Приоритет-2030". Мы надеемся, что войдем в число победителей этого масштабного проекта и трансформируем наш вуз в многовекторный интегратор устойчивого развития", - уточнила и. о. проректора.

По ее словам, реализация стратегии развития КБГУ в 2016-2020 гг. позволила существенно увеличить потенциал в сфере образования и науки, усилить роль университета в социально-экономическом, технологическом и инновационном развитии региона и вывести его на лидирующие позиции среди вузов СКФО. "Модель "университета будущего" определяется новыми вызовами, встающими перед нашей страной, российской высшей школой, регионом и соответствует амбициозным планам опережающего развития КБР. В основе успеха - эффективное использование уникальных особенностей, потенциала и конкурентных преимуществ нашей республики и КБГУ, "пересборка" приоритетов вуза, обеспечивающая синхронизацию с развитием региона; диверсификация исследовательской повестки и переориентация на решение конкретных проблем экономики", - добавила она.