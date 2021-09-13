Итоговый размер обещанной Афганистану гуманитарной помощи составил $1,2 млрд

ЖЕНЕВА, 13 сентября. /ТАСС/. Итоговая сумма, которую страны мира обещали предоставить для гуманитарной помощи Афганистану, составляет около $1,2 млрд. Об этом заявил в понедельник заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс, закрывая конференцию по помощи Афганистану.

"Размер обещанной нам помощи составил около $1,2 млрд, Собранная сумма стала проявлением щедрости международного сообщества", - сказал он.

Гриффитс призвал как можно скорее подкрепить обещания выделением фактических средств.

Донорская конференция по Афганистану прошла в понедельник в Женеве. Ее целью было собрать $606 млн для оказания помощи нуждающимся жителям страны в следующие четыре месяца.