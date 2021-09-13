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Жители и гости Подмосковья смогут бесплатно посетить музеи в рамках акции "День туризма"

Экскурсии в музеях будут проводиться платно

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Региональная акция "День туризма" пройдет 25 и 26 сентября в Подмосковье, жители и гости Московской области смогут посетить один из 13 государственных музеев бесплатно. Организаторами акции стали министерство культуры Московской области совместно с региональным комитетом по туризму, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе комитета.

"25 и 26 сентября жители и гости Московской области смогут посетить один из 13 государственных музеев бесплатно. Экскурсии в музеях будут проводиться платно", - сообщили в пресс-службе подмосковного комитета по туризму, добавив, что акция проводится накануне Всемирного дня туризма.

В пресс-службе уточнили, что с программой мероприятий жители могут ознакомиться на сайте регионального министерства культуры.

"Посетители смогут размещать посты о посещении музеев с #деньмузеевМО. Экскурсии в музеях организованы с соблюдением мер безопасности, рекомендуемых Роспотребнадзором", - заключили в ведомстве.

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