Ковидные ограничения смягчили в Смоленской области для организации голосования на выборах

ТАСС, 13 сентября. Власти Смоленской области смягчили часть ограничений, введенных ранее в соцучреждениях с круглосуточным пребыванием граждан в связи с пандемией коронавируса, чтобы обеспечить проведение голосования на выборах 19 сентября. Так, доступ в дома-интернаты и больницы получат члены избиркома и наблюдатели, привитые от коронавируса или имеющие отрицательный тест на ковид, следует из опубликованного в понедельник на портале нормативно-правовой информации указа.

"Предоставить допуск в организации с круглосуточным пребыванием граждан лицам, проводящим голосование вне помещения для голосования, <...> при условии прохождения указанными лицами в течение последних 12 месяцев до первого дня голосования полного курса профилактической прививки против коронавирусной инфекции <...> либо представления справки из медицинской организации о перенесенной в последние шесть месяцев до первого дня голосования коронавирусной инфекции", - говорится в тексте указа губернатора.

При этом члены избирательной комиссии и наблюдатели обязаны предъявить отрицательный результат ПЦР-теста на ковид, сделанный не ранее чем за три календарных дня до первого дня голосования. Ранее властями регионе для профилактики распространения коронавируса был введен запрет на посещение соцучреждений с круглосуточным пребыванием граждан.

В регионе сохраняется ряд профилактических ограничений, в том числе запрет на проведение массовых мероприятий, масочный режим, режим самоизоляции для вернувшихся из другого региона РФ и проживающих с ним. Заселение в гостиницы возможно только при наличии сертификата о вакцинации от COVID-19.

По данным оперативного штаба региона, в Брянской области с начала пандемии выявлено 47 279 случаев заражения коронавирусом, в том числе 133 - за последние сутки. Выздоровели 42 360 человек, 1 589 пациентов умерли.