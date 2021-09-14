Мать премьер-министра Великобритании умерла в возрасте 79 лет

ЛОНДОН, 14 сентября. /ТАСС/. Мать премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона художница Шарлот Джонсон-Уал умерла в возрасте 79 лет. О ее "внезапной, но мирной кончине" сообщила в понедельник вечером на своем сайте газета The Telegraph, ссылаясь на заявление семьи умершей.

О причинах смерти женщины не сообщается.

Родители Бориса Джонсона развелись в 1979 году, когда ему - старшему из четверых рожденных в этом браке детей - было 15 лет. Почти десять лет спустя его мать вновь вышла замуж за американского историка Николаса Уала, с которым она несколько лет прожила в США, а после его смерти вернулась в Великобританию.

Шарлот с раннего детства увлекалась живописью, со временем превратив увлечение в профессию, которой она зарабатывала на жизнь. Этому не смогла помешать диагностированная у нее всего в 40 лет болезнь Паркинсона.

В США и Великобритании регулярно проводились выставки работ Джонсон-Уал. В первую очередь она известна как портретистка, часто изображавшая на холсте собственных детей, но она также писала натюрморты и городские пейзажи.

Глава британского правительства отзывался о матери как о "непререкаемом авторитете" в своей семье.