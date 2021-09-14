Вылеты трех авиарейсов из Петропавловска-Камчатского задержали из-за непогоды

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 сентября. /ТАСС/. Вылеты трех рейсов местных авиакомпаний из аэропорта Петропавловска-Камчатского Елизово задержали из-за неблагоприятных метеоусловий на аэродромах в пунктах назначения. Один из них задерживается уже пятые сутки, следует из данных онлайн-табло аэропорта Камчатки.

Задерживаются вылеты рейсов в Оссору, Палану и Озерную. Вылет в Озерную задерживается с 9 сентября.

В справочной службе аэропорта ТАСС уточнили, что пассажиров рейсов в гостиницах и хостелах не размещали.

Часть Камчатки вторую неделю находится в зоне влияния циклона. Атмосферный вихрь принес на полуостров дождь со снегом, понижение температуры и усиление ветра.