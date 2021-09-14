После снижения уровня воды у Хабаровска возобновили речные перевозки по Амуру

ХАБАРОВСК, 14 сентября. /ТАСС/. Спад уровня воды в Амуре позволил возобновить работу речных трамвайчиков у Хабаровска, сообщили на сайте городской администрации во вторник.

Речные перевозки на дачные острова у Хабаровска прекратили в середине августа из-за сложной паводковой ситуации.

"Сегодня утром корабли отправились по трем внутригородским маршрутам: "Речной вокзал - Телегино - Речная - Садовая-2 - Дубки"; "Речной вокзал - Садовая-1"; "Речной вокзал - поселок Уссурийский - 4 км - 5,5 км - 6 км - 7 км - 9 км - 10 км", - говорится в сообщении.

Со ссылкой на начальника отдела городского управления промышленности, транспорта, связи Елену Кашеварову сообщается, что утром на корабли поднялись примерно 120 человек. Ожидается, что к выходным пассажиропоток на речном транспорте вырастет. "Капитаны сразу предупреждают пассажиров, что причаливать к левому берегу будут только в безопасных для выгрузки местах. На двух маршрутах места для остановок уже достаточно освободились от воды, но вот маршрут "Речной вокзал - Садовая-1" остается подтопленным, что не позволяет доставлять пассажиров на привычные места", - рассказала Кашеварова.

По данным Дальневосточного Гидрометцентра, уровень воды в Амуре у Хабаровска составляет 485 см, за сутки он снизился на 11 см. Опасной для города отметкой является 600 см, неблагоприятной - 450 см.

По данным на прошлые сутки, в Хабаровском крае под влиянием паводка находится 60 населенных пунктов, всего подтоплено 20 жилых домов, 236 приусадебных участков, 1 762 дачи, большинство из которых на островах у Хабаровска, а также 446 земельных участков и 82 участка дорог. Подтопленные территории постепенно освобождаются от воды со снижением уровня Амура.