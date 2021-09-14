Япония направит более миллиона доз вакцины от коронавируса соседям по региону

ТОКИО, 14 сентября. /ТАСС/. Правительство Японии приняло решение направить дополнительные партии вакцины от коронавируса соседям по региону, чтобы помочь им в проведении кампаний по вакцинации. Об этом во вторник на регулярной пресс-конференции объявил министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги.

По его словам, направлены будут партии вакцины британско-шведской фирмы AstraZeneca, произведенной на территории Японии. "На основе запросов от соответствующих стран нами было принято решение направить дополнительные 500 тыс. доз на Тайвань, 400 тыс. доз во Вьетнам, 300 тыс. доз в Таиланд и 100 тыс. доз в Бруней", - отметил он.

Мотэги напомнил, что к настоящему времени Япония поставила Тайваню более 3,4 млн доз вакцины от коронавируса в качестве гуманитарной помощи, а Вьетнаму - 3,18 млн доз. Он добавил, что Япония продолжит активно помогать соседям по региону в борьбе с пандемией.