Павильон Камчатки на "Улица Дальнего Востока" будет служить туристским центром

ТАСС, 14 сентября. Павильон Камчатского края на выставке "Улица Дальнего Востока", прошедшей в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке, будет использоваться как туристско-информационный центр Камчатки в дальневосточной столице. Об этом сообщил ТАСС губернатор региона Владимир Солодов.

Выставка "Улица Дальнего Востока" ежегодно проходит на острове Русском в рамках ВЭФ. Регионы Дальневосточного федерального округа (ДФО) представляют на ней свои достижения и перспективные проекты гостям форума, а также проводят показательные выступления, интерактивные мероприятия. Ранее вице-премьер - полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев рекомендовал руководству регионов рассмотреть возможность использования павильонов в течение остального года между форумами.

"Павильон Камчатки в этом году стал безусловной точкой притяжения, с него начинается "Улица Дальнего Востока". Я принял решение о том, что мы не будем его демонтировать после окончания ВЭФ. Павильон останется здесь до зимы и станет туристско-информационным центром. Здесь каждый житель Приморья и других регионов сможет узнать про Камчатку, приобрести сувенирную продукцию наших производителей. Самое главное - хочу предложить сделать наш павильон домом Камчатки в столице Дальнего Востока", - сказал Солодов.

При этом, по мнению губернатора, о том как лучше использовать эту площадку должны решать те, кто живет во Владивостоке, в первую очередь - студенты Дальневосточного федерального университета с Камчатки. "Хочу ребятам предложить, чтобы они сами проработали концепцию павильона и использовали его для разработки новых проектов и их презентации", - отметил глава края.

По информации правительств Приморского и Хабаровского краев, а также Амурской и Еврейской автономной областей, их павильоны также не будут разбираться в этом году. Однако будут ли они как-то использоваться - представители властей пока ответить не смогли.

VI Восточный экономический форум проходил во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате. Организатором форума выступил Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.