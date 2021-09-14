Медики автопоезда "Здоровье" осмотрят жителей еще двух районов Хабаровского края

ХАБАРОВСК, 14 сентября. /ТАСС/. Медики отправятся на автопоезде "Здоровье" в отдаленные поселения Ванинского и Советско-Гаванского районов Хабаровского края, сообщили на сайте регионального правительства.

"Губернаторский автопоезд "Здоровье" начал работу в Ванинском районе. Он доставит медицинских работников в три отдаленных населенных пункта, а с 16 сентября продолжит работу в Советско-Гаванском районе", - говорится в сообщении.

Автопоезд "Здоровье" был запущен в феврале этого года по инициативе врио губернатора края Михаила Дегтярева. Изначально в планах было посещение только Вяземского, Бикинского, Хабаровского районов и района имени Лазо, но по многочисленным обращениям жителей края географию решили расширить. Так, медики уже побывали в Нанайском районе.

"Жители отдаленных населенных пунктов очень ждут мобильную поликлинику, в которой работают сразу девять узких специалистов. Сейчас хорошая погода и удобно добираться до сел. Но тем не менее бригаду ждало "приключение" - на дорогу сошел сель. Грязь, деревья и камни перекрыли проезд. Но медики успешно добрались до первого села Усть-Орочи и обследовали порядка 150 человек", - приводятся в сообщении слова главного врача Ванинской ЦРБ Сергея Маслова.

В автопоезде ведут прием терапевт, педиатр, невролог, окулист, дерматовенеролог, гинеколог, стоматолог. Это специалисты из краевого консультативно-диагностического центра "Вивея", Перинатального центра, Детской краевой больницы, Краевого кожно-венерологического диспансера. Также работает передвижной флюорограф.

Как уточнили ТАСС пресс-службе регионального Минздрава, автопоезд отправится в еще несколько районов края, дальнейший маршрут пока прорабатывается. Предполагается, что он будет работать до зимы, поскольку в это время года до отдаленных поселений добираться сложнее.