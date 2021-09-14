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Гидрометцентр заявил о похолодании в Московском регионе 14 сентября

Температура воздуха понизится на десять градусов

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, небольшим дождем и порывистым ветром ожидается во вторник в Москве и Подмосковье, сообщили на сайте Гидрометцентра России.

Днем в Москве будет от 12 до 14 градусов тепла, что на десять градусов меньше, чем в понедельник. В ночь на среду температура опустится до пяти градусов.

В Подмосковье 14 сентября температура составит 11-16 градусов тепла, ночью - от двух до семи градусов.

Синоптики прогнозируют во вторник порывы западного ветра 12-17 м/с. Желтый уровень погодной опасности сохранится в Московском регионе до 12:00 мск среды. Местами возможен небольшой дождь, отмечается на сайте Гидрометцентра.

Атмосферное давление в регионе составит 743 мм ртутного столба.

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