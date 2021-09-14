Жителей Москвы призвали быть осторожными на улице из-за ветра до 18 м/с

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Жителям и гостям Москвы рекомендовали быть более внимательными на улице из-за сильного ветра с порывами до 18 м/с. Об этом сообщается во вторник в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

Отмечается, что в ближайшие часы и до конца дня в столице ожидается усиление ветра с порывами 13-18 м/с.

"Будьте предельно внимательны на улице: не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили", - говорится в сообщении.

Температура воздуха составит 12-14 градусов тепла, местами возможен небольшой дождь.