Медицинский отряд ФМБА в Якутии проведет диспансеризацию 500 тушивших пожары волонтеров

ЯКУТСК, 14 сентября. /ТАСС/. Сводный медицинский отряд ФМБА начинает работу по диспансеризации волонтеров, принимавших участие в тушении лесных пожаров. Об этом сообщил во вторник на брифинге генеральный директор ФСНКЦ ФМБА России Борис Баранкин.

"По инициативе руководства республики руководителем федерального медико-биологического агентства Вероникой Игоревной Скворцовой было принято решение о направлении в республику сводного медицинского отряда. Отряд состоит из подразделений Сибирского федерального округа. Несколько задач, которые мы здесь решаем: первая часть отряда уже в течение полумесяца работает в ковидных госпиталях. <…> Вторая часть, которая прилетела сегодня утром, будет заниматься диспансеризацией волонтеров, которые принимали участие на тушении пожаров", - сказал Баранкин, отметив, что во вторник прибыли семь человек. Всего планируется осмотреть 500 волонтеров.

Он отметил, что работа прибывшей бригады запланирована на базе городской больницы в Якутске и в районах.

"Здесь нам министерство здравоохранения [Якутии] создало идеальные бытовые условия, отряд обеспечен жильем, питанием. <…> То, что было необходимо, инструментарий личный, с которым доктор привык работать, привез с собой, все остальное - здесь", - добавил Баранкин.

Как добавили в пресс-службе регионального правительства, уже составлены списки людей, подлежащих профосмотру. С помощью страховых компаний они оповещены, составлен график профосмотров. Как уточнили в правительстве, работа бригады будет проходить с 14 по 24 сентября. "Министерством здравоохранения Республики Саха (Якутия) издан приказ "Об организации месячника медицинского обследования состояния здоровья участников борьбы с лесными пожарами в Республике Саха (Якутия"). В рамках месячника будет проведен профосмотр волонтеров с участием медиков ФМБА на базе Якутской городской больницы №3", - сказали в правительстве.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов России. С 1 июля жителям республики запрещено посещать леса, введен режим ЧС регионального характера, с 13 августа введен межрегиональный режим ЧС в лесах.