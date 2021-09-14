Первый гид "Мишлен" по кафе и ресторанам Москвы представят 14 октября

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Церемония вручения звезд "Мишлен" московским ресторанам и их шеф-поварам состоится 14 октября, первый выпуск всемирно известного гастрономического гида по столице России презентуют в концертном зале "Зарядье". Об этом сообщается во вторник на официальном сайте мэра и правительства столицы.

"Определена дата презентации гида по кафе и ресторанам Москвы. Его представят 14 октября в концертном зале "Зарядье". Уже через месяц мы узнаем, кого отметят в первом в истории путеводителе "Мишлен" по российской столице", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра столицы Натальи Сергуниной.

Россия станет 33-й страной, где выпускают гид "Мишлен", а Москва - первым городом СНГ с кафе и ресторанами, отмеченными звездами и специальными знаками. Это долгожданное событие для представителей гастрономической и туристической отраслей.

Присвоение звезд "Мишлен" дополнительно будет способствовать развитию гастрономического туризма и повышению привлекательности Москвы. Газеты, журналы, телеканалы и блогеры разных стран особенно интересуются заведениями, отмеченными в рейтинге, рассказывают о них и о городе, где они находятся.

"Наличие кафе и ресторанов со звездами "Мишлен" путешественники учитывают при планировании поездок. Для кого-то это второстепенный, но тоже важный фактор, а для кого-то - определяющий. Среди туристов выделяют отдельную группу - фуди. Так называют тех, кто посещает страны преимущественно для знакомства с местной кухней", - отмечается в сообщении.

Гид "Мишлен" по ресторанам Москвы повлияет и на сам гастрономический рынок столицы. Высокая концентрация кафе и ресторанов уже приводит к серьезной конкуренции между ними, постоянному совершенствованию качества блюд и сервиса. Рейтинг усилит конкуренцию и станет мощным стимулом для развития отрасли.