Заведениям общепита Томской области разрешили работать в ночное время

ТОМСК, 14 сентября. /ТАСС/. Власти Томской области во вторник сняли введенное летом 2021 года из-за роста заболеваемости COVID-19 ограничение на ночную работу заведений общепита в регионе. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе областной администрации со ссылкой на губернатора Сергея Жвачкина.

Ограничения из-за коронавируса были введены в Томской области 31 марта 2020 года, в последний раз их продляли до 1 октября 2021 года. В частности, действовали ограничения для массовых мероприятий и строгий масочный режим. В середине июля из-за роста заболеваемости были введены новые запреты, сперва их продлевали до 15 августа, после - на неопределенный срок. Так, в сфере общепита было запрещено принимать гостей в закрытых помещениях с полуночи до шести часов утра. Как пояснили ТАСС в пресс-службе областной администрации, данные ограничения снимаются с 14 сентября.

"Эпидобстановка позволяет нам разрешить работу ресторанов и других заведений общепита в ночное время. Напоминаю о главном принципе, которым мы руководствуемся при принятии решений: найти баланс между здоровьем людей и здоровьем экономики. Нельзя бездумно вводить ограничения там, где можно обойтись без них. Нужно не душить бизнес, а при малейшей возможности снимать ограничения", - цитирует пресс-служба слова губернатора.

По последним данным регионального оперштаба, с начала пандемии в области зарегистрированы 42 124 случая заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 35 518 пациентов, умерли более 550 человек. При этом с начала июня в регионе наблюдался прирост заболеваемости, число ежедневных случаев заражения выросло почти в пять раз - с 23 до 120 случаев в сутки. К сентябрю заболеваемость пошла на спад, за минувшие сутки заразились коронавирусом 94 человека.