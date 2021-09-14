В павильонах "Здоровая Москва" провели более 2 млн обследований с мая

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Специалисты провели уже более 2 млн медицинских исследований в павильонах "Здоровая Москва", которые работают в парках города с 11 мая. Об этом сообщается во вторник на официальном сайте мэра и правительства столицы.

"В этом году в павильонах "Здоровая Москва" было проведено уже более 2 млн медицинских манипуляций, таких как, например, взятие крови, измерение внутриглазного давления, тест на холестерин. Кроме того, более 900 тыс. манипуляций проведено в рамках дополнительных исследований, не входящих в федеральный стандарт диспансеризации, а более 450 тыс. - в рамках расширенного обследования для переболевших коронавирусной инфекцией", - приводятся в сообщении слова руководителя дирекции по координации деятельности медицинских организаций департамента здравоохранения Москвы Алексея Безымянного.

Жители города, столкнувшиеся с коронавирусной инфекцией, могут проверить здоровье спустя 60 дней после выздоровления. В павильонах "Здоровая Москва" для них проводят целый ряд дополнительных обследований: спирометрию, биохимический анализ крови на семь показателей, тест с шестиминутной ходьбой, определение концентрации D-димера в крови. При необходимости они также получают направление в поликлинику на рентгенографию органов грудной клетки, если ее не выполняли в течение года.

Павильоны "Здоровая Москва" продолжат принимать пациентов до конца сентября. Они работают без перерывов и выходных с 08:00 до 20:00 мск. Для бесплатного обследования необходимо иметь паспорт и московский полис ОМС.