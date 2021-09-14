Власти Москвы рекомендовали кафе и ресторанам закрыть летние веранды из-за ветра

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Ветер с порывами до 18 м/с ожидается в Москве во вторник, в связи с этим ресторанам и кафе рекомендовано закрыть летние веранды. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента торговли и услуг.

"В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий в столичном регионе, а также по предупреждению МЧС о том, что в Москве 14 сентября ожидается дождь, местами сильный, и усиление порывистого ветра до 18 м/с, просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации", - сказали в пресс-службе. Также рестораторам и владельцам кафе необходимо укрепить все конструкции и закрыть зонты.