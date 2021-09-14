В Черногории вступили в силу ограничения на въезд в страну

БЕЛГРАД, 14 сентября. /ТАСС/. Меры по ужесточению условий въезда в Черногорию, введенные 20 августа и продленные правительством 10 сентября, вступили в силу. Об этом сообщило во вторник Национальное телевидение Черногории .

Согласно введенным ограничениям, с сегодняшнего дня въезд в страну разрешен: по прошествии 14 дней с момента полной вакцинации, при наличии ПЦР-теста, сделанного не ранее, чем за 72 часа до поездки, или теста на антиген не старше 48 часов.

В противном случае граждане Черногории и иностранцы с временным видом на жительство будут направляться в изоляцию.

Ранее правительство Черногории запросило срочную помощь от НАТО и Евросоюза в связи с тяжелым положением системы здравоохранения в условиях распространения коронавируса. Ситуация в стране является одной из худших в относительном выражении в Европе. С начала пандемии в Черногории, население которой составляет около 620 тыс., выявили свыше 113 тыс. случаев заражения коронавирусом, 1 806 человек умерли.