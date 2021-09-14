В Воронежской области создан первый в регионе центр диагностики ковидных осложнений

ВОРОНЕЖ, 14 сентября. /ТАСС/. Центр диагностики ковидных осложнений создали в Воронеже, в его обустройство и оснащение современным оборудованием власти региона направили более 100 млн рублей. Перенесшие ковид смогут пройти в центре полную реабилитацию, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.

"Сегодня в Воронеже открываю центр диагностики ковидных осложнений - важная история для всего региона. Отдельная структура, которая реабилитирует воронежцев после коронавируса: максимально и глубоко обследуем тех, кто получит направления из поликлиник. В проект по моему решению уже вложено более 100 млн рублей, в том числе 35 млн - на новейшее оборудование", - сообщил Гусев.

Гусев добавил, в Воронежской области создана региональная модель углубленного обследования людей, перенесших ковид, в центре реабилитации их обследуют пульмонолог, кардиолог, невролог, эндокринолог, психотерапевт и другие специалисты, здесь же откроется школа обучения пациентов навыкам дыхательной гимнастики, комплексам лечебной физкультуры, кислородотерапии и другим восстановительным методикам.

"Новая структура скоординирует всю работу в регионе по обследованию ковидных пациентов, проконтролирует их потоки и полноту обследования, будет вести общую базу, проведет анализ и предоставит материалы в депздрав и мне для принятия управленческих решений", - сообщил Гусев.

С начала пандемии в Воронежской области выявлено 124 615 случаев заражения коронавирусом, 105 694 человека выздоровели, 5 339 пациентов умерли. В регионе с марта 2020 года введен режим повышенной готовности, с мая 2020 года обязателен масочный режим, который необходимо соблюдать в общественном транспорте, торговых центрах, других местах массового собрания людей.