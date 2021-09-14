Парки и музеи Петергофа закрыли для посещения из-за штормового предупреждения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. Парки и музеи Петергофа, Ораниенбаума и Александрии закрыли для посетителей из-за штормового предупреждения. Об этом во вторник сообщается на странице музея-заповедника "Петергоф" в соцсети "ВКонтакте".

"14 сентября в связи со штормовым предупреждением парки и музеи Петергофа, Ораниенбаума и Александрии закрыты. Большой петергофский дворец работает в обычном режиме", - говорится в сообщении. В музее рассчитывают, что уже в среду парки смогут вновь открыться для публики.

По прогнозу синоптиков, 14 сентября в Санкт-Петербурге ожидается северо-западный, западный ветер с порывами до 20 м/с. По приведенным на сайте комитета по благоустройству оперативным данным, на 09:00 вторника в дежурную службу поступили сообщения о пяти деревьях, поваленных ветром на проезжую часть. Деревья рухнули на набережной реки Фонтанки, Приморском шоссе, Краснопутиловской улице, улице Бабушкина и в Виленском переулке на пересечении с Парадной улицей. "В настоящее время дорожные службы и садово-парковые предприятия подключены к работе по расчистке улиц от упавших стволов", - отметили в комитете. Сады, парки и скверы города закрыты с 14:00 понедельника.

Согласно данным на сайте дирекции комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга (КЗС), уровень воды в Неве у Горного университета на 10:00 достиг 135 см (критической считается отметка в 161 см). Несмотря на быстрый подъем воды, дамбу пока не закрывают.