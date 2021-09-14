Более 60 москвичей из психоневрологических интернатов трудоустроились в центры госуслуг

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Свыше 60 проживающих в психоневрологических интернатах начали работать в более 30 столичных центрах госуслуг "Мои документы". Об этом сообщила во вторник журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Еще один пример сотрудничества городских учреждений - трудоустройство людей с особыми потребностями. Уже 61 подопечный городских домов-интернатов психоневрологического профиля трудоустроен в более 30 центрах госуслуг "Мои документы", еще несколько человек сейчас проходят собеседования. Для проекта мы используем технологию сопровождаемого трудоустройства - кураторы от центров госуслуг и домов-интернатов помогают на пути от приема на работу до выполнения рабочих задач. В офисах "Мои документы" новые сотрудники выполняют внутреннюю работу технического характера на должности специалиста: систематизируют по ячейкам документы, формируют их по пакетам, отслеживают наличие информационных материалов на стойках", - отметила заммэра.

Она добавила, что распределение обязанностей между новыми членами команды позволяет более опытным сотрудникам центров сосредоточиться на приеме посетителей. В 20 домах-интернатах психоневрологического профиля проживает около 12 тыс. человек. В каждом учреждении психологи анализируют интересы и способности людей, чтобы определить, какую работу они смогут выполнять. Более 370 человек трудоустроены в домах-интернатах, 145 - работают на предприятиях общественного питания, в городских больницах или поликлиниках на административно-хозяйственных должностях.

Проект центров госуслуг "Мои документы" по трудоустройству проживающих в психоневрологических интернатах направлен на создание беспрепятственного пространства для жизни людей с ментальными особенностями. Их социализация и адаптация к городской среде - важная составляющая деятельности социальных стационарных учреждений. Одним из ключевых инструментов в этом деле становится трудовая занятость: работа помогает проживающим не только заработать деньги, но и реализовать личный потенциал, обрести независимость и уверенность в собственных силах.