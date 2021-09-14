Штормовое предупреждение объявили в Оренбургской области на неделю из-за угрозы пожаров

ОРЕНБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. Штормовое предупреждение со среды объявлено в Оренбургской области из-за высокой пожарной опасности. Об этом сообщается на сайте Приволжского УГМС.

"Штормовое предупреждение. В период с 15 сентября по 21 сентября 2021 года местами по области сохранится чрезвычайная пожарная опасность - пятый класс", - говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, в регионе температура воздуха будет подниматься до 26 градусов, порывы ветра в отдельных районах будут достигать 16 м/с.