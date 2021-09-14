В Уфе открылся чемпионат по юношескому автомногоборью

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Юные автомобилисты из российских регионов встретились на чемпионате по автомногоборью в столице Башкирии. Об этом ТАСС сообщили во вторник в российской Госавтоинспекции.

"В этом году в соревнованиях принимают участие 140 юных автоспортсменов из 29 регионов России. Организаторами соревнований выступили федеральное Министерство просвещения и российская Госавтоинспекция. Участники соревнований - сильнейшие команды из российских регионов, победившие в аналогичных соревнованиях у себя в субъекте. Это юноши и девушки в возрасте от 14 до 17 лет, которые проходят обучение в юношеских автомобильных автошколах", - говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что в течение трех конкурсных дней подростки продемонстрируют свои навыки скоростного фигурного маневрирования на автомобилях, знания правил дорожного движения. Кроме того, в программе чемпионата - командные конкурсы по автомобильной тематике. Члены жюри оценят каждый правильный ответ и каждое действие: от пристегнутого ремня безопасности до манеры вождения.

"Руководитель российской Госавтоинспекции Михаил Черников подчеркнул, что вопросы обеспечения безопасности дорожного движения, сохранения жизни и здоровья граждан сегодня рассматриваются на самом высоком государственном уровне. Особое внимание уделяется воспитанию грамотных, дисциплинированных участников дорожного движения. Он также выразил уверенность, что знания, умения и навыки безопасного поведения на дороге, полученные курсантами юношеских автошкол, останутся с ними на протяжении всей жизни и помогут уверенно чувствовать себя на дорогах страны", - подчеркнули в Госавтоинспекции.

Там отметили, что юношеские автошколы являются важной составляющей в системе непрерывного обучения детей навыкам безопасного поведения на дорогах. Сегодня в России функционирует более 200 таких автошкол, в которых школьники обучаются правилам безопасного вождения автомобиля. Основной возраст курсантов - от 12 по 17 лет.

"Помимо соревнований, чемпионат станет площадкой для обсуждения актуальных проблем повышения безопасности юных участников дорожного движения. В рамках чемпионата состоится круглый стол в онлайн-формате, участники которого обсудят перспективы развития юношеских автомобильных школ и центров по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, их материально-техническое поддержание, формирование модного тренда среди детей и подростков на обучение в этих организациях", - заключили в Госавтоинспекции.