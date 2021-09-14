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Сочи с начала 2021 года посетили 5,5 млн туристов

Ранее власти города сообщали, что курорт могут посетить свыше 6,5 млн гостей

КРАСНОДАР, 14 сентября. /ТАСС/. Порядка 5,5 млн человек посетили город-курорт Сочи с начала 2021 года, сообщил в ходе международного форума "Инновации в дорожном строительстве" мэр города Алексей Копайгородский.

"Сегодня у нас 5,5 млн туристов, которые с 1 января этого года уже побывали в нашем городе", - сказал Копайгородский.

Он добавил, что Сочи научился работать в условиях пандемии коронавируса, стал первым курортом, который официально открылся при закрытии зарубежных курортов, в городе обеспечивают необходимые меры безопасности и комфортного отдыха. По его словам, численность населения Сочи превышает 600 тыс. человек, существует серьезная нагрузка на транспортную инфраструктуру, есть необходимость строительства дорожных развязок, дублеров существующих дорог.

Ранее Копайгородский сообщал, что власти Сочи готовы к тому, что город-курорт по итогам текущего года посетят свыше 6,5 млн гостей.

Сочи - один из самых популярных российских курортов, в 2019 году его посетили 6,2 млн туристов. В летний сезон гости предпочитают морской и санаторно-курортный отдых в прибрежной зоне. В зимний период наиболее популярными в городе среди туристов являются горнолыжные курорты.

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РоссияКраснодарский край
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