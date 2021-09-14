СМИ: в городе Кандагар более тысячи афганцев протестуют против выселения талибами

ТЕГЕРАН, 14 сентября. /ТАСС/. Более тысячи афганцев провели акцию протеста в одноименном административном центре провинции Кандагар, призвав радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) не выгонять их из своих домов. Об этом сообщило во вторник агентство Asvaka.

По его сведениям, талибы приказали жителям армейского гарнизона, расположенного между первым и 13-м районами Кандагара, покинуть свои дома в течение трех дней. Им также запретили брать с собой какие-либо предметы домашнего обихода. "Талибан", по словам протестующих, разместит там свои подразделения.

Как указывает агентство, за последние 30-40 лет многие афганцы построили на территории гарнизона частные дома и остались там жить. Протестующие отмечают, что они испытывают финансовые трудности и не могут позволить себе даже еду. Участники акции потребовали от местных властей прекратить это.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о намерении вывести оттуда военные силы. 15 августа президент Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, а талибы без боя вошли в Кабул. Представитель "Талибана" Забихулла Муджахид 7 сентября объявил состав нового временного правительства.