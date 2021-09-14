В России за сутки выявили 17 837 заразившихся коронавирусом

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 17 837, до 7 176 085. Об этом сообщили журналистам во вторник в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

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В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,25%. В частности, в Москве выявили 1 609 новых случаев, в Санкт-Петербурге - 839, в Московской области - 796, в Свердловской - 498, в Самарской и Воронежской - 471 и 470 соответственно.

Число смертей возросло за сутки на 781 против 719 днем ранее, до 194 249.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) возросла до 2,71%, следует из данных штаба.

В частности, в Москве за сутки зарегистрировали 47 смертей, в Санкт-Петербурге - 37, в Свердловской области - 36, в Краснодарском крае - 32, в Тюменской и Ростовской областях - по 27.

Выздоровевшие пациенты

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 15 907, до 6 418 033.

Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет 89,4% от общего числа заразившихся.

В частности, за сутки выписали 744 пациента в Московской области, 702 - в Санкт-Петербурге, 597 - в Иркутской области, 456 - в Свердловской области, 433 - в Пермском крае.

Ситуация в столице

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 1 609 против 2 022 днем ранее, до 1 589 804. В относительном выражении прирост числа заболевших, по данным штаба, составил 0,1%.

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 47 против 41 днем ранее. Всего в столице умерли 28 111 человек.

Количество выздоровевших за сутки выросло на 1 362, до 1 466 721. Сейчас в городе, по данным штаба, продолжают лечение 94 972 человека.