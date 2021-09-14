Коэффициент распространения коронавируса в России снизился до 1,02

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России во вторник немного снизился и составил 1,02, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.

Показатель по-прежнему превышает единицу в пяти из 10 регионов с наибольшим количеством заразившихся. В Воронежской и Самарской областях он остается на уровне 1,01, в Нижегородской снизился до 1,05, в Подмосковье подскочил до 1,1, а в Москве почти не изменился и составил 1,23.

В Ростовской и Свердловской областях индикатор равен ровно 1, в Иркутской области и Санкт-Петербурге - 0,99, в Красноярском крае - 0,95.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при оценке готовности субъекта РФ к проведению массовых мероприятий.