Эксперт: России для управления экосистемами нужно несколько сотен карбоновых полигонов

ТЮМЕНЬ, 14 сентября. /ТАСС/. Сеть карбоновых полигонов в России должна состоять из нескольких сотен площадок, для того чтобы можно было управлять всеми значимыми экосистемами, считает специальный представитель Минобрнауки РФ по вопросам биологической и экологической безопасности, заместитель директора департамента по развитию X-BIO Тюменского госуниверситета Николай Дурманов.

По его словам, карбоновых полигонов для создания сети мониторинга в РФ "нужно больше, потому что нужно управлять всеми значимыми экосистемами страны, типами почв, лесов, сельским хозяйством, животноводством". "Их очень много нужно - сотни. Нужно привязываться не к регионам, а к разнообразиям экологических систем", - сказал Дурманов ТАСС на Тюменском нефтегазовом форуме (TNF).

Карбоновые полигоны - это территории, на которых с участием университетов и научных организаций проводятся исследования климатически активных газов. Они включают разработку и адаптацию технологий измерения надземной и подземной фитомассы, агрохимические исследования почв, измерение эмиссии и поглощения парниковых газов экосистемами, активное использование технологий дистанционного зондирования с помощью космических и беспилотных платформ, разработку и адаптацию математических моделей по расчету углеродного баланса экосистем на эталонных участках.

Карбоновый полигон Тюменского госуниверситета создан под эгидой научно-образовательного центра (НОЦ). Он будет выполнять функцию координации для сети подобных полигонов Западно-Сибирского межрегионального НОЦ, которые охватят территорию от лесостепи до арктических тундр. Помимо мониторинга эмиссии парниковых газов, на карбоновом полигоне будут отрабатываться технологии сокращения содержания углерода в атмосфере (секвестрация углерода) и регенеративного земледелия.

Первый карбоновый полигон был открыт в Калужской области в сентябре 2020 года. Позднее были определены семь пилотных регионов, где будут созданы аналогичные полигоны: Чечня, Краснодарский край, Калининградская, Новосибирская, Сахалинская, Свердловская и Тюменская области. В марте министр науки и высшего образования Валерий Фальков в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что в России планируется увеличить до нескольких десятков число полигонов, предназначенных для расчета способности поглощения окружающей средой углерода из атмосферы.

TNF 2021 проходит в Западно-Сибирском инновационном центре в Тюмени с 14 по 16 сентября. В программе форума более 30 мероприятий - пленарные сессии, технологические дни и дни поставщика энергетических компаний, круглые столы, деловые завтраки, мастер-классы, конференции и т. д. Организаторами выступают правительство РФ и правительство Тюменской области. ТАСС является генеральным информационным партнером форума.