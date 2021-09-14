В ОНФ представили чек-лист для проверки соответствия школ требованиям безопасности

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Чек-лист для проверки соответствия российских школ требованиям безопасности представили на платформе ОНФ. По нему родители и общественные организации смогут самостоятельно проверять учебные заведения на соответствие нормам, сообщил во вторник один из разработчиков чек-листа, координатор поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Олег Леонов.

"Это тот чек-лист, по которому родители могут самостоятельно проверить безопасность своей школы. Администрация школы также может проверить, всем ли требованиям безопасности соответствует школа. И, конечно же, по нему общественные организации и СМИ могут посмотреть, школа соответствует требования безопасности или нет. Его необходимо использовать постоянно", - сказал он в рамках презентации чек-листа.

По словам Леонова, в российских школах встречаются несколько типовых проблем. "Первая - это подходы к школе. Нет искусственных дорожных неровностей, которые ограничивают скорость движения автотранспорта, и машины перед школой не притормаживают. Нет знаков, нет пешеходных переходов. Это опасная ситуация, и происходит много ДТП около школ из-за того, что водители не понимают, что перед ними калитка школы", - рассказал он.

Не менее серьезной проблемой также является отсутствие качественного видеонаблюдения на территории школ. "Когда что-то происходит, это даже невозможно отследить. На школьном дворе есть посторонние вещи, которых там быть не должно. <....> Также есть проблемы со спортивными площадками. И еще одна проблема - школьное ограждение. Не всегда они представляют из себя большие заборы. В ряде школ на территорию может пройти кто угодно", - отметил Леонов.

Важным пунктом чек-листа также является школьная медицина, подчеркнула соавтор документа, председатель Совета матерей России Татьяна Буцкая. По ее словам, родители, отправляя ребенка в школу, должны быть уверены, что врач или медсестра всегда окажутся рядом.

В ближайшее время авторы чек-листа планируют утвердить его в федеральных и региональных ведомствах, чтобы официально направить в школы. "Чек-лист нужно довести до школ правильным путем. Мы должны его утвердить в региональных департаментах образования, в федеральном министерстве, и уже утвержденный документ отправить по школам", - заключила Буцкая.