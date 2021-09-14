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Пандемия COVID-19

В России сейчас лечат от ковида 563 803 человека. Это максимум за пандемию

Предыдущий максимум - 563 754 - был зарегистрирован 8 января
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Количество так называемых активных случаев заражения коронавирусом, то есть пациентов, которые лечатся от него прямо сейчас, достигло в России максимума за все время пандемии. Сейчас в стране болеют 563 803 человека, следует из опубликованных во вторник данных федерального оперативного штаба.

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Предыдущий максимум - 563 754 - был зарегистрирован 8 января 2021 года.

Число активных случаев определяется как разница между общим количеством заразившихся и суммой числа летальных случаев среди заболевших и количества уже выздоровевших пациентов. По последним данным оперативного штаба, с начала пандемии в России заразились 7 176 085 человек, или почти 5% всего населения, из них 6 418 033 уже выздоровели, а 194 249 умерли.

При этом Минздрав России ранее сообщал, что в стране болеют гораздо больше людей: так, в начале августа медицинскую помощь получали почти 900 000 россиян с коронавирусом либо подозрением на него (оперативный штаб учитывает только диагноз, подтвержденный соответствующим тестом).

Теги
РоссияПандемия COVID-19
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