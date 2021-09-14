Всероссийские проверочные работы напишут около 1,4 млн студентов колледжей

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Всероссийские проверочные работы (ВПР) впервые пройдут в колледжах с 15 сентября по 9 октября, их напишут около 1,4 млн обучающихся, сообщила во вторник пресс-служба Рособрнадзора.

"Обучающимся организаций среднего профессионального образования (СПО) осенью 2021 года впервые предстоит принять участие во всероссийских проверочных работах (ВПР). Написать проверочные работы предстоит студентам очной формы обучения. Участниками ВПР станут студенты первых курсов, а также студенты, завершившие в предыдущем учебном году освоение общеобразовательных предметов. Всего ВПР проведут около четырех тысяч колледжей и техникумов, участниками проверочных работ станут около 1,4 миллиона обучающихся", - говорится в сообщении.

Студентам предстоит выполнить ВПР по профильным для их специальности предметам, а также работы, оценивающие метапредметные результаты. Обучающиеся по программам подготовки специалистов среднего звена напишут две работы: с оценкой метапредметных результатов обучения и по одному профильному учебному предмету, выбранному по решению образовательной организации, - русский язык, математика, физика, химия, биология, естествознание, география, история, обществознание, иностранные языки, информатика.

Обучающиеся по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих напишут только одну работу с оценкой метапредметных результатов.

Даты проведения

Колледжи должны провести ВПР по всем предметам с 15 по 28 сентября по удобному для них графику. Проверочная работа по каждому учебному предмету для каждой из параллелей должна проводиться для всех студентов, независимо от специальности, в один день. ВПР по иностранным языкам выполняются только на компьютерах.

В эти же сроки учебные заведения проведут ВПР с оценкой метапредметных результатов обучения, если организация выбрала форму выполнения работ на бумажных бланках. Эти работы могут быть проведены и в компьютерной форме.

Для студентов первых курсов, выбравших компьютерный формат, ВПР по оценке метапредметных результатов должны быть проведены с 27 сентября по 2 октября, для студентов, завершивших освоение общеобразовательных предметов, - с 4 по 9 октября. ВПР в компьютерной форме могут проводиться образовательной организацией в течение нескольких дней.

В случае невозможности проведения работ, выполняемых на бумажных бланках, в срок с 15 по 28 сентября, колледж может перенести их на резервные дни, предусмотренные расписанием с 29 сентября по 5 октября. До 27 октября должна быть завершена проверка всех ВПР и загрузка их результатов в Федеральную информационную систему оценки качества образования.