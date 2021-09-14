Трансляции форума "Россия - страна возможностей" посмотрели около 13,5 млн раз

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Около 13,5 млн просмотров получили в соцсетях трансляции мероприятий, которые прошли в рамках форума "Россия - страна возможностей", состоявшегося на площадке арт-кластера "Таврида" в Крыму 8-12 сентября. Об этом сообщила во вторник пресс-служба АНО "Россия - страна возможностей".

"Отрадно, что к форуму подключилось такое большое количество людей со всей страны. Ведь далеко не все могли приехать в Крым, на площадку проведения мероприятия. Почти 13,5 млн просмотров собрала трансляция нашего форума в социальных сетях", - приводятся в сообщении слова генерального директора АНО "Россия - страна возможностей" Алексея Комиссарова.

По его словам, эта цифра показывает, что организаторам "удалось провести яркое, необычное и интересное мероприятие, нашедшее отклик у большого количества разных людей со всей России".

В пресс-службе уточнили, что больше всего зрителей следили за мероприятием в социальной сети "ВКонтакте", на втором месте по просмотрам - платформа RuTube.

Также пользователи социальных сетей следили за публикациями, связанными с форумом "Россия - страна возможностей". Как отметили в пресс-службе, общий охват по всем постам в социальных сетях Facebook, "ВКонтакте", "Одноклассники" и Instagram составил 28,7 млн просмотров.

Фестиваль "Таврида. АРТ" и форум "Россия - страна возможностей" проходили 8-12 сентября в бухте Капсель в Крыму. В общей сложности на площадке арт-кластера "Таврида" собралось около 5 тыс. человек из всех регионов России, в том числе более 1 тыс. участников проектов платформы "Россия - страна возможностей", проекта "Большая перемена" и выпускников программы кадрового резерва Высшей школы государственного управления.