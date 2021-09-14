В Ленинградской области захоронили останки 50 красноармейцев

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. Останки 50 красноармейцев и пятерых детей, погибших во время Великой Отечественной войны, с воинскими почестями захоронили в деревнях Порошки и Лопухинка в Ленинградской области. Их тела были обнаружены поисковыми отрядами в ходе "Вахты Памяти-2021". Об этом журналистам сообщили во вторник в пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии.

"Среди 55 останков - 5 детских, установлена судьба считавшегося пропавшим без вести красноармейца Валуева Алексея Ивановича 1907 года рождения и погибшего в декабре 1941 года. Церемонии прошли в деревнях Порошки и Лопухинка, где проходили ожесточенные бои в ходе обороны Ленинграда", - говорится в сообщении пресс-службы. Также в местах раскопок обнаружено значительное количество стреляных гильз от карабина K-98 Mauzer.

Останки нашли и извлекли из земли поисковые отряды "Сосновый Бор", "Горячий снег", "Святой Георгий" и "Линия фронта". Во время церемонии захоронения погибшим были отданы воинские почести.

В 1941 году группа немецкой армии "Север" вела наступление на Ленинград. Тогда в деревне Новая Буря Лопухинского поселения нацисты расстреляли мирных жителей.