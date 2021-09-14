Кафе и рестораны Севастополя вновь заработают по ночам

СЕВАСТОПОЛЬ, 14 сентября. /ТАСС/. Заведения общественного питания в Севастополе вновь могут работать в ночное время. Соответствующее решение приняли во вторник на заседании городского оперативного штаба.

Ранее из-за пандемии заведениям общепита запретили работать с 23:00 до 8:00. Исключением стали точки питания в кинотеатрах и на объектах транспортной инфраструктуры. Но кафе и рестораны могли работать навынос и доставлять еду в том числе по ночам.

В понедельник замгубернатора Александр Кулагин сообщил, что темпы распространения коронавируса снижаются. В связи с этим приняты частичные послабления.

"Учитывая многочисленные просьбы предпринимателей и то, что мы видим, - коэффициент распространения [коронавируса] снизился, кроме того, что снизился туристический поток в городе, - предлагаю эти ограничения отменить. <…> Достаточно долгое время они были ограничены, это привело к серьезным потерям для отрасли", - сказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Члены штаба поддержали решение.

Развожаев уточнил, что продолжает действовать рекомендация о вакцинации всех сотрудников предприятий общепита. "Кроме того, все рестораторы, все другие подобные предприятия взяли на себя безусловное [обязательство] соблюдения санитарных норм - соответствующие проверки проводятся", - отметил губернатор.

За все время пандемии в Севастополе заразились коронавирусом около 29 тысяч человек, выздоровели более 26 тысяч, умерли более тысячи человек. До конца сентября в регионе действует режим повышенной готовности. Сохраняются масочный режим в транспорте и помещениях, требования о социальном дистанцировании. Страдающим хроническими заболеваниями, а также беременным рекомендовано соблюдать режим самоизоляции.

В числе действующих ограничений - запрет на проведение массовых мероприятий, за исключением спортивных, при условии заполняемости стадиона или зала не более чем на 50%. Экскурсии возможно проводить при заполняемости музея не более чем на 30%, киносеансы - при заполнении зала также на 50%. Регистрация бракосочетаний в ЗАГСе возможна при условии присутствия не более 15 человек, включая работников учреждения.