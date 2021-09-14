Почти 70% жителей Сочи привились от коронавируса

СОЧИ, 14 сентября. /ТАСС/. Почти 70% жителей Сочи, подлежащих вакцинации, привились от коронавируса, их количество составляет 172 тысячи человек, вакцина поступает в необходимом объеме, сообщили журналистам в пресс-службе администрации города по итогам пресс-конференции мэра Алексея Копайгородского на площадке XXV Форума современной журналистики "Вся Россия".

"Первый и второй компонент вакцины получили уже более 172 тыс. человек, показатели приближаются к 70% от населения, подлежащего вакцинации. В Сочи вакцина от коронавируса поступает в достаточном количестве", - говорится в сообщении.

В городе работают 33 пункта вакцинации, четыре из которых расположены на территории отелей, три являются мобильными.

"Особое внимание и трудовым коллективам санаторно-курортного комплекса. Наши отели и гостиницы продолжают принимать гостей с соблюдением всех необходимых мер безопасности, рекомендованных Роспотребнадзором: масочный режим, термометрия, социальная дистанция на стойках регистрации и в ресторанах, дезинфекция и обязательная обработка всех помещений, тестирование персонала. Эти меры будут усилены на горнолыжных курортах - плановая организация работы на них позволит нам безопасно провести предстоящий зимний сезон", - приводит пресс-служба слова Копайгородского.

С 1 августа для заселения в отели и санатории Краснодарского края необходимо предъявить медицинский документ о перенесенном COVID-19 не позднее, чем полгода назад или сертификат о вакцинации. В случае противопоказаний к вакцинации необходимо иметь при себе справку о медицинском отводе и отрицательный ПЦР-тест. Также заселяться возможно при добровольном согласии на вакцинацию в течение трех дней.