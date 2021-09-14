В Пензенской области разрешили массовые мероприятия при заполнении 50% мест в помещениях

ПЕНЗА, 14 сентября. /ТАСС/. Проведение массовых мероприятий разрешено в Пензенской области с 14 сентября при заполнении 50% мест в помещении. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Запрет на проведение массовых мероприятий в Пензенской области был введен в ноябре 2020 года. В июне 2021 года власти региона разрешили присутствовать на массовых мероприятиях на открытом воздухе не более 50 участникам.

"С 14 сентября в Пензенской области разрешено проводить массовые мероприятия, в том числе спортивные, при условии заполняемости не более 50% в помещениях, имеющих отдельный наружный вход, и в сооружениях открытого типа с ограниченным количеством посадочных мест", - отмечается в сообщении.

Для посещения массового мероприятия необходимо будет предъявить QR-код, подтверждающий наличие прививки от коронавируса, отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней, или сведения о перенесенном заболевании, если с даты выздоровления прошло не больше шести месяцев.

В регионе сохраняется запрет на работу предприятий общепита с 23:00 до 6:00.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Пензенской области подтверждено 66 758 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 55 760 человек выздоровели, 2 389 пациентов умерли.