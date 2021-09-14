Льготные тарифы для домов разных годов постройки уравняют в Тюменской области

ТЮМЕНЬ, 14 сентября. /ТАСС/. Депутаты Тюменской областной думы поддержали внесенный главой региона законопроект, который установит одинаковые льготные тарифы для потребителей, проживающих в домах разных годов постройки, передает корреспондент ТАСС.

В соответствии с новой редакцией закона, потребители, получающие тепло, холодную воду или водоотведение через одну трубу, будут платить одинаково. Также скорректирован перечень категорий лиц, имеющих право на льготные тарифы. Его дополнили садоводческие или огороднические некоммерческие товарищества, которые от своего имени и в интересах граждан заключают договоры на поставку холодной воды с ресурсоснабжающей организацией. Изменения вступят в силу 1 октября.

Ранее сообщалось, что губернатор Тюменской области Александр Моор внес в Тюменскую областную думу законопроект, который установит одинаковые льготные тарифы для потребителей, проживающих в домах разных годов постройки. По его словам, в Тюмени у жителей двух соседних домов, получающих тепло "из одной трубы", тариф может отличаться на 500 рублей. В целом по области изменения коснутся более 100 тыс. квартир и 3 тыс. частных домов.