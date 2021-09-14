Турпоток в Тюменскую область может вырасти до 7 млн человек после запуска нового аэропорта

ТЮМЕНЬ, 14 сентября. /ТАСС/. Власти Тюменской области намерены привлечь до 7 млн гостей в регион к 2030 году, что почти в четыре раза больше, чем в 2020 году. Значительную часть этого турпотока Тобольск сможет генерировать благодаря запуску нового аэропорта, сообщила пресс-служба тобольского аэропорта во вторник.

"Благодаря реализации программы развития регионального туризма власти Тюменской области намерены привлечь до 7 млн гостей к 2030 году. При этом значительную часть этого турпотока сможет генерировать Тобольск благодаря запуску нового аэропорта, который сделает город более доступным", - говорится в сообщении. По итогам 2020 года общий объем турпотока в Тюменскую область составил 1,8 млн человек.

По словам главы Ростуризма Зарины Догузовой, приведенным в сообщении, с открытием нового аэропорта и появлением двух транспортных узлов регион одновременно начнет принимать большее число туристов, сможет создать новую сетку туристических маршрутов. "В городе и рядом с ним расположены крупнейшие в мире нефтехимические предприятия, что позволит сделать Тобольск и центром нового динамично развивающегося направления - промышленного туризма", - добавила она.

Как рассказала член правления - управляющий директор "Сибура" Марина Медведева, все чаще во время поездок люди посещают заводы, фабрики и индустриальные объекты. Так, в Тобольске только в 2019 году на предприятии "Сибура" побывали 850 человек. "В прошлом году росту туристической активности препятствовала пандемия, но мы ожидаем, что с открытием прямого доступа через новый аэропорт поток промышленных туристов значительно вырастет", - добавила она.

Специалисты отрасли деловых путешествий также отметили, что с открытием нового аэропорта произойдет перераспределение пассажиропотоков во всей Тюменской области.

Стоимость аэропорта, по разным оценкам, составляет от 12 млрд до 15 млрд рублей. Взлетно-посадочная полоса аэропорта Тобольск, введенная в эксплуатацию в марте 2021 года, позволяет принимать среднемагистральные самолеты. Пропускная способность аэропорта составит до 380 человек в час.