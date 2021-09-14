Отопление в жилых домах Татарстана начнут включат с 22 сентября

КАЗАНЬ, 14 сентября. /ТАСС/. Отопление начнет поступать в многоквартирные дома Татарстана с 22 сентября, однако в некоторых муниципалитетах региона уже провели запуск тепла в социальные объекты. Об этом сообщил заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства республики Алексей Фролов.

"22 сентября - это нормативный срок начала подачи пуска тепла на все объекты. В соответствии с температурным графиком <...> мы понимаем, что 22 числа мы должны массово начать пуск тепла", - сказал Фролов.

Он отметил, что подача тепла по нормативным требованиям осуществляется, в случае, если среднесуточная температура в течение пяти дней составляет менее восьми градусов. В 26 муниципальных образованиях решения о начале отопительного сезона приняты раньше нормативного срока.

"Как правило, запуск тепла осуществляется в первую очередь в объекты с постоянным пребыванием людей. Это больницы, стационары, детские дома, детские сады, дома престарелых. Там, где постоянно находятся люди, начинается подача тепла заблаговременно", - сказал Фролов.