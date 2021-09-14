Ингушетия получит 75 млн на закупку более 5 тыс. контейнеров для сбора мусора

МАГАС, 14 сентября./ТАСС/. Субсидии в размере 75 млн рублей получит Ингушетия на закупку и установку во всех населенных пунктах региона более 5 тыс. емкостей для раздельного сбора мусора. Об этом ТАСС рассказали ТАСС в министерстве природных ресурсов и экологии республики.

"В рамках данного мероприятия наш регион получит 75 млн, мы планируем закупить 5 022 контейнера для раздельного сбора мусора. Для нас это очень весомая поддержка, в систему обращений граждан "Инцидент Менеджмент" поступало большое количество жалоб по данному вопросу" - отметил руководитель Минприроды Ингушетии Магомед Евлоев, слова которого приводит пресс-служба.

Контейнеры будут установлены во всех населенных пунктах республики, работы планируется завершить до конца текущего года.

Как ранее рассказал ТАСС Евлоев, в регионе до конца 2023 года планируется построить первый экотехнопарк, который станет единым комплексом по переработке, сортировке и размещению мусора. Объект будет построен на внебюджетные средства, он позволит создать новые рабочие места в регионе и обеспечит дополнительное пополнение бюджета республики.

В 2021-2023 годах на территории Ингушетии предусмотрены мероприятия по ликвидации свалок в городах Малгобек и Карабулак в рамках нацпроекта "Экология", их общая площадь составляет более 34 га. По свалке города Малгобек вся необходимая подготовительная работа выполнена, заявка о предоставлении субсидии с полным пакетом документов направлена в Минприроды России. Реализация этих мероприятий позволит улучшить экологические условия проживания свыше 60 000 человек.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. К 2024 году только в рамках нацпроекта "Экология" планируется построить 220 новых современных комплексов по обработке, размещению и утилизации отходов. Новые национальные цели ставят высокую планку по созданию системы обращения с отходами к 2030 году. Планируется отправлять на сортировку 100% бытовых отходов, только 50% будут отправляться на захоронение.