Отопительный сезон начался в большинстве районов Кировской области

ТАСС, 14 сентября. Отопление поступило в жилые дома и социальные объекты большинства районов Кировской области, сообщила пресс-служба правительства региона.

Во вторник, согласно прогнозу синоптиков, в Кировской области до 17 градусов тепла, но уже с завтрашнего дня в регион придет резкое похолодание. Столбик термометра в дневное время не будет подниматься выше плюс 7 градусов до конца недели, ночью температура будет опускаться до одного градуса тепла.

"В период с 7 по 14 сентября отопительный период стартовал в Белохолуницком, Зуевском, Кирово-Чепецком, Котельничском, Лебяжском, Нагорском, Нолинском, Омутнинском, Опаринском, Оричевском, Пижанском, Подосиновском, Слободском, Тужинском, Унинском, Яранском районах. Тепло стали подавать в социальные объекты в Арбажском, Афанасьевском, Верхнекамском, Даровском, Кикнурском, Кильмезском, Лузском, Малмыжском, Орловском, Советском районах. В остальных муниципальных образованиях отопительный сезон начнется в ближайшее время соответствии с погодными условиями", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что постановление о подаче тепла издает каждый муниципалитет самостоятельно, исходя из погодных условий. Для начала отопительного сезона необходимо, чтобы среднесуточная температура была ниже 8 градусов тепла не менее пяти дней.

В этом году на подготовку к предстоящему отопительному периоду из областного бюджета было выделено 63,1 млн рублей. На эти средства выполнены порядка 60 мероприятий по ремонту и модернизации теплосетей и котельных в 22 муниципальных образованиях.

По словам губернатора Кировской области Игоря Васильева, в регионе приближается период получения паспортов готовности. "До 1 ноября их должны получить теплоснабжающие и теплосетевые организации, а до 15 ноября муниципальные образования и субъекты электроэнергетики. Министерство строительства, энергетики и ЖКХ должно контролировать этот вопрос", - привели слова Васильева в пресс-службе.