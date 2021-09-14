Диспансеризацию и профосмотры в 2022 году смогут пройти более 1 млн жителей Пермского края

ПЕРМЬ, 14 сентября. /ТАСС/. Порядка миллиона из 2,5 млн жителей Пермского края смогут в 2022 году пройти диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры. Об этом на заседании регионального правительства рассказал губернатор Дмитрий Махонин.

"Коронавирусная инфекция внесла свою нехорошую "лепту" с точки зрения профилактических мероприятий. В прошлом году профосмотры и диспансеризацию прошли более 300 тыс. человек. За семь месяцев текущего года мы практически полмиллиона жителей также охватили данной медицинской услугой. Но задача - со следующего года выйти на нормальные показатели и в два раза увеличить охват населения, достигнув цифры примерно в 1 млн", - рассказал Махонин.

Как уточнила министр здравоохранения Анастасия Крутень, в 2021 году план по диспансеризации составляет 571 тыс. человек, за семь месяцев обследовано 520 тыс. человек. При этом было осмотрено свыше 300 тыс. детей. "Из них 84% - это здоровые дети, около 15% детей - дети с хроническими заболеваниями", - рассказала министр. Планируется, что выездные бригады будут помогать жителям отдаленных районом добраться в медучреждения.

В 2019 году профилактические осмотры и диспансеризацию также проходили порядка 1 млн человек.

Профилактический осмотр является первым этапом диспансеризации. В него входят анкетирование, измерение давления, антропометрия (вес, рост, индекс массы тела), определение общего уровня холестерина и уровня глюкозы. В рамках профосмотра проводится расчет сердечно-сосудистого риска, флюорография (основная цель которой - выявление туберкулеза), ЭКГ для людей старше 35 лет и измерение внутриглазного давления для тех, кто старше 40 лет. Диспансеризация включает в себя все мероприятия профилактического осмотра, а также углубленное консультирование и онкологический скрининг.

Обеспечение всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год является одним из целевых показателей национального проекта "Здравоохранение". К 2024 году не менее 70% россиян должны ежегодно проходить профилактические медосмотры.