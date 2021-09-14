Узбекистан передал Афганистану 1300 тонн гуманитарного груза

ТАШКЕНТ, 14 сентября./ТАСС/. Узбекистан 14 сентября передал Афганистану 1300 тонн гуманитарного груза, в том числе муки, продуктов питания, предметов первой необходимости, медикаментов и одежды. Об этом во вторник сообщил официальный представитель временного правительства Афганистана Забихулла Муджахид.

"От имени всего афганского народа выражаем глубокую благодарность президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву за оказанное огромное внимание, проявленную поддержку и солидарность в эти трудные для страны времена", - говорится в заявлении Муджахида, текст которого представлен внешнеполитическим ведомством Узбекистана. Отмечается, что церемония передачи гуманитарной помощи прошла в афганским городе Хайратон, с узбекской стороны в ней приняли участие спецпредставитель президента по Афганистану Исматулла Иргашев и хоким (глава) Сурхандарьинской области Тура Боболов.

Движение "Талибан" (запрещено в РФ) развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после того, как весной нынешнего года США объявили о решении вывести из страны свои вооруженные силы. 15 августа президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, а радикалы без боя вошли в Кабул. 6 сентября движение заявило об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября объявило состав временного правительства страны.