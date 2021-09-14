Власти Сочи планируют сохранить эпидемиологическую ситуацию стабильной в зимний сезон

КРАСНОДАР, 14 сентября. /ТАСС/. Эпидемиологическая ситуация останется стабильной в Сочи в период зимнего туристического сезона в условиях пандемии, выразил надежду мэр города Алексей Копайгородский.

"Эпидемиологическая ситуация сейчас стабильная, и мы хотим, чтобы она была такой же на зимние каникулы 2021-2022 годов", - сказал Копайгородский на пресс-конференции, проходящей на площадке XXV Форума современной журналистики "Вся Россия".

Он добавил, что у курортов Сочи уже имеется опыт работы в период пандемии, так в прошлом зимнем сезоне и по сегодняшний день к нарушителям антиковидных ограничений применяются санкции, их работу продолжают ограничивать по решению суда. Ни одно средство размещения туристов, по словам главы города, не начнет работать в предстоящем горнолыжном сезоне, не пройдя проверку городского оперативного штаба и городского управления Роспотребнадзора.

"Все курорты, экскурсии, места турпоказа сегодня подготовлены. <...> У нас есть половина сентября, октябрь, ноябрь, за эти 2,5 месяца каждое средство размещения [подготовить]", - сказал мэр.

Благодаря проделанной работе в период горнолыжного сезона 2020-2021 годов в Сочи не было зафиксировано вспышек коронавируса.

Сочи - один из самых популярных российских курортов. В летний сезон гости предпочитают морской и санаторно-курортный отдых в прибрежной зоне. В зимний период наиболее популярными в городе среди туристов являются горнолыжные курорты.