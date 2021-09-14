Вьетнамское информационное агентство впервые в его истории возглавила женщина

ХАНОЙ, 14 сентября. /ТАСС/. Главное СМИ Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) - государственное Вьетнамское информационное агентство (ВИА) - впервые в его истории возглавила женщина. Премьер-министр СРВ Фам Минь Чинь во вторник вручил постановление правительства о назначении на пост генерального директора ВИА Ву Вьет Чанг, занимавшей ранее должность заместителя гендиректора агентства.

Премьер-министр обратил внимание, что Ву Вьет Чанг стала первой женщиной - генеральным директором ВИА за всю 76-летнюю историю существования вьетнамского информагентства. Высоко оценив профессиональные и личные качества Ву Вьет Чанг, глава правительства выразил уверенность, что она успешно справится с возложенными на нее новыми задачами.

Фам Минь Чинь также обратился к соответствующим министерствам и ведомствам с просьбой координировать свою работу с ВИА в целом и с генеральным директором ВИА в частности, чтобы вьетнамское информагентство "продолжало развитие своих славных героических и исторических традиций, постоянно развивалось, надежно сохраняя свою позицию в качестве стратегического информационного агентства партии и государства, достойного доверия партии, государства и народа".

Генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов в поздравлении, направленном в адрес вьетнамской коллеги, обратил внимание на то, что за 76 лет существования Вьетнамское информационное агентство зарекомендовало себя как гарант оперативной и достоверной информации. "Уверен, что под Вашим чутким руководством Вьетнамское информационное агентство продолжит быть одним из лидирующих СМИ Азии и всего мира, придерживаясь самых высоких профессиональных стандартов", - отметил гендиректор ТАСС.

Ву Вьет Чанг родилась в 1969 году в Ханое. После окончания в 1993 году Вьетнамского национального университета поступила на работу в ВИА на должность редактора Редакции информации для зарубежья. В 2004 году Ву Вьет Чанг была назначена руководителем отдела английского языка в Редакции информации для зарубежья и помощником заведующего редакцией. С 2011 года она занимала должность заведующей секретариатом ВИА, отвечающим за внешние связи, а в ноябре 2017 года была назначена заместителем генерального директора вьетнамского информагентства, став первой в истории женщиной на этом посту.