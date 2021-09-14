ВЦИОМ рассказал, о чем мечтают россияне

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Каждый десятый из опрошенных россиян (10%) мечтает о хорошем здоровье или чтобы родственники не болели, на втором месте по популярности ответов - улучшение жилищных условий (8%), на третьем - путешествия (4%). Об этом свидетельствуют опубликованные во вторник результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Наиболее часто в качестве заветной мечты россияне называют здоровье себе и/или родственникам (10%). На втором месте - улучшение жилищных условий: покупка квартиры для себя/детей или покупка дома (8%). Замыкает первую тройку ответов желание путешествовать (4%)", - говорится в материалах опроса, где отмечено, что у 12% россиян нет мечты.

Каждый второй респондент (49%) уверен, что осуществление мечты зависит только от его усилий. Порядка 37% считают, что в первую очередь в достижении цели играет роль удачное стечение обстоятельств или участие других людей.

Около четверти опрошенных (23%) считают, что добиться осуществления желаемого могут помочь "марафоны желаний", которые проводятся в интернете, 63% придерживаются обратной точки зрения.

"Самым популярным способом, которым пользуются россияне для исполнения мечты, является загадывание желаний на Новый год (19%). <...> Второй по распространенности прием - думать о своем желании, как будто оно уже исполнилось (6%). Замыкает первую тройку ответов визуализация желаний (4%)", - уточняется в сообщении.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 2 сентября 2021 года. В нем приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.