Эксперт заявил, что организации и юрлица должны за услуги ЖХК вдвое больше граждан

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Долги физических лиц за жилищно-коммунальные услуги в субъектах РФ составляют 30-40% от общей задолженности по региону. Об этом сообщил заместитель исполнительного директора Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ "ЖКХ контроль" Андрей Костянов.

"У нас любят называть, там, 1,5 трлн рублей долги за ЖКХ, начинаем разбираться - а собственники там сколько должны, вот, физические лица? А оказывается, что из этого огромного массива долгов собственники должны в районе 30-40%. Получается, что где-то 600 млрд это собственники должны", - сказал он в ходе онлайн-пресс-конференции, посвященной актуальным проблемам начала отопительного сезона в России.

По его словам, остальные 60-70% задолженности за ЖКХ приходятся на юридических лиц, а также на государственную собственность: региональную, муниципальную и федеральную. "Что с этим делать? У управляющей организации есть инструменты. У них есть возможность ограничивать нас в коммунальных услугах, есть возможность приостанавливать нам коммунальные услуги, за исключением некоторых. Вопрос в том, почему они не пользуются этим. Или пользуются, но не столь активно", - добавил Костянов.

По данным опроса Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ, в котором приняли участие представители из 40-45 субъектов РФ, подготовка к отопительному периоду регионов в 2021 году оценивается лучше, чем в предыдущем году, сказал Костянов. "Что касается <...> подготовки, наверное, сейчас об этом говорить рано, потому что проводились ремонты где-то, где-то заменялось оборудование", - добавил он.

Отопительный сезон в России начинается, когда средняя температура воздуха не превышает восьми градусов в течение пяти дней. При этом существуют санитарные нормы, при которых температура в доме должна быть не ниже 18-20 градусов тепла, сказал эксперт ТСЖ фонда "Жилищная солидарность", ведущий эксперт по жилищному праву и ЖКХ ООД "За права человека" Виктор Федорук. "Многие субъекты Федерации подготовились к запуску системы отопления, сделали определенный запас горючего для того, чтобы работать. Но не все регионы готовы к этому. <…> Не все регионы готовы обеспечить санитарные нормы отопительного сезона", - сказал он.